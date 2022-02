DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Tijdens een hagelbui is vannacht om twintig over twaalf in een bocht in de Steinhausstraße in Bunde een 21 jarige inwoner van Weener met zijn auto in de berm beland en tegen een verkeersbord en twee bomen gebotst. De man bleef ongedeerd, maar verkeert wel in een shock. De auto raakte ernstig beschadigd en moest worden afgesleept.

Esterwegen

Uit een mobiele kraan en een rupskraan is 200 liter brandstof gestolen. De machines stonden aan de Bockhorster Straße in Esterwegen. De schade bedraagt 800 euro.