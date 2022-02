Petitie om zorg voor mensen met aangeboren hartafwijkingen in het UMCG te behouden meer dan 150.000 keer ondertekend.

GRONINGEN – Medewerkers van het UMCG zijn eind december een petitie gestart voor het behoud van de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Deze petitie is meer dan 150.000 keer getekend.

De minister van VWS heeft besloten dat de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in twee centra moet worden geconcentreerd en wees daarvoor het Erasmus mc en het UMCU aan. Dit is deze week in een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Dit is voor het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen van UMCG een buitengewoon teleurstellend besluit, met een grote impact voor patiënten in Noord-Nederland en voor het UMCG. Het betekent namelijk dat op termijn deze zorg zal verdwijnen uit het UMCG. Naast de hartoperaties bij kinderen raakt het UMCG daarmee ook de complexe operaties voor mensen met aangeboren hartafwijkingen kwijt.

“Wij hebben ons steeds sterk gemaakt voor het UMCG als een van de toekomstige centra voor deze zorg. Daarbij hebben we niet alleen onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van aangeboren hartafwijkingen onderbouwd, maar ook het belang van regionale spreiding (het UMCG is het enige centrum in Noord-Nederland waar deze zorg geleverd kan worden) benadrukt. Tot onze grote teleurstelling hebben de door ons aangedragen argumenten niet tot een keuze voor het UMCG geleid”, schrijft het UMCG op haar website.

In de toelichting die de minister op het besluit gaf, blijkt duidelijk dat de kwaliteit van de zorg in het UMCG, net als in de andere drie centra, zonder meer goed is en aan alle eisen voldoet.

Het UMCG legt zich niet neer bij het besluit en beraadt zich op vervolgstappen. In de brief noemt de minister een overgangsperiode van twee jaar. Uiteraard kunnen de patiënten van het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen in die tijd blijven rekenen op de uitstekende hartzorg die we al 75 jaar bieden.

UMCG-medewerkers plaatsten online een petitie.De teller is de 150.000 gepasseerd. (De petitie is inmiddels gesloten) Ook gemeenten in Groningen en Drenthe steunen het UMCG.

Waarschijnlijk wordt op donderdag 17 februari duidelijk of het kinderhartcentrum definitief uit Groningen verdwijnt, dan vergadert de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het besluit van de minister.