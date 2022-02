Reactie van Eize Hoomoedt op bericht in het dagblad Trouw, met als titel: ‘Vertrouwen in de lokale overheid het sterkst gedaald aan de randen van Nederland’

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een persbericht van Eize Hoomoedt, de huidige fractieleider en lijsttrekker van GroenLinks Westerwolde.



Vanmorgen las ik een artikel in Trouw. Uit een onderzoek van Kieskompas blijkt dat inwoners uit o.a. Westerwolde (Noord- en Oostgroningen) weinig vertrouwen hebben in het gemeentebestuur en -raad.



Oorzaak



We kunnen het lang hebben over hoe het zover heeft kunnen komen. Komt het door een onbereikbare overheid? Het gevoel dat je niet gezien en gehoord wordt. Dat moet echt anders! Als je een vraag of klacht indient, dan moet je vaak heel lang wachten op een antwoord, als je het al krijgt. Ligt dat aan de ambtenaren? Aan de medewerkers van het klant contactcentrum? Nee, verre van. Het ligt aan het systeem. En dat systeem moet dus anders.



Voor de verandering… ‘van het systeem’



Vroeger konden mensen even binnenlopen in het gemeentehuis. ‘Klompn oet bie deure en eem proat’n’. Na de fusie is dat wel veranderd, niet in het minst door coronamaatregelen. We moeten ervoor zorgen dat we straks weer teruggaan naar het ‘oude, nieuwe, normaal’. Gewoon even aan komen lopen moet kunnen. Natuurlijk kun je pech hebben en de ambtenaar in kwestie niet spreken omdat hij druk is of in een vergadering zit. Maar we moeten echt veel meer ‘open’ zijn.



Eén gemeente Westerwolde



Een andere oorzaak is mogelijk het Noord-Zuid verhaal. Sommige mensen voelen na vier jaar gemeente Westerwolde nog geen hechte eenheid. Laten we er toch voor zorgen dat dit gevoel verdwijnt. We zijn 1 Westerwolde. 1 gemeente. Waar noaberschap nog hoog in het vaandel staat. Waar je geholpen wordt als je door alle regels door de bomen het bos niet meer ziet.



Lokale overheid aan handen en voeten gebonden

De afgelopen jaren is door de landelijke overheid heel veel uitvoering van regels overgedragen aan de lokale overheid. Tegelijkertijd is er flink bezuinigd op het budget voor de uitvoering van die maatregelen. De gevolgen voor de burgers laten zich ook raden: bezuinigingen ten koste van allerlei voorzieningen in de gemeente.



Vertrouwen terugwinnen



Volgens het onderzoek hebben de inwoners geen vertrouwen in het ‘instituut’ Gemeente. Nou dan moeten we er met elkaar voor zorgen dat dat weer goed komt. Door te vragen aan de inwoners van deze prachtige gemeente op welk vlak ze zich tekort gedaan voelen. Alleen dan weet je wat er speelt. Proat mit elkoar. Kop d’r veur beste inwoners van Westerwolde. Als er iets is… bel gerust! Natuurlijk… 16 maart gaan stemmen.

Eize Hoomoedt,

Fractievoorzitter/lijsttrekker GroenLinks Westerwolde.

Ingezonden