Vrouw in Emmen beroofd van telefoon

EMMEN – Vrijdagmiddag is aan de Tammingecamp in Emmen een vrouw van haar telefoon beroofd.

Vrijdag, omstreeks 15:00 uur, is op de Tammingecamp een diefstal/beroving gepleegd. Hierbij is een mobiele telefoon buitgemaakt.

Het slachtoffer zou haar telefoon gaan verkopen op een adres aan de Tammingecamp. Toen ze daar aankwam wisten de bewoners van niets af. Hierop is het slachtoffer weer weggelopen en werd ze op de terug weg aangesproken door twee jongens van rond de 16 jaar. Deze jongens gaven aan dat het slachtoffer een afspraak met hen had en wilden graag de mobiele telefoon bekijken. Toen één van de jongens de mobiele telefoon in handen had, zijn ze hard weggerend.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan met 0900-8844 of stuur een bericht.

Bron: Politie Emmen