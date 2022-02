Auto belandt op de kop in de sloot bij Drouwenermond

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 6 februari, 09.00 uur door John Havinga

VEEL REGEN EN WIND | KOMENDE WEEK EERST ZACHT EN DROGER

We beginnen met veel regen en wind bij temperaturen rond 8 graden. Er kan tot en met vanavond op sommige plaatsen wel 40mm regen vallen. De zuidwestenwind is vrij krachtig (5) met windstoten tot circa 60 km/uur. In de loop van de middag draait de wind naar west-noordwest en wordt matig, soms vrij krachtig (4-5). Halverwege de middag wordt het droog, tot begin van de avond. Er zijn dan opklaringen en buien, met kans op wat korrelhagel. Vannacht is er ook soms een bui, maar het wordt geleidelijk wel droger, bij minima rond 2 à 3 graden.

Morgen is er geregeld zon en slechts een enkele bui, bij temperaturen rond 6 à 7 graden. In de middag lijkt het vrij zonnig en droog te blijven, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten.

De dagen daarna vaak wat beter weer, met geregeld bewolking tot en met woensdag en slechts af en toe een buitje en het wordt vrij zacht. De temperaturen schommelen rond de 9 graden. In de tweede helft van de week (en het weekend) zijn er meer opklaringen (en dus zon) maar ook vaker buien en het wordt dan minder zacht met 5 à 6 graden en kans op een graadje vorst in de nacht en vroege ochtend.