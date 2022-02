Brand legt schuur Heiligerlee in de as

HEILIGERLEE – Aan de Napels Oost in Heiligerlee is vanmiddag een grote schuur afgebrand.

Rond vier uur vanmiddag is aan de Napels Oost in Heiligerlee brand ontstaan in een grote schuur. De brand was uitslaand en bedreigde nabijgelegen schuren. Brandweer Winschoten ging met een tankautospuit en de hoogwerker ter plaatse. In verband met waterwinning werd opgeschaald naar middelbrand en werd een extra tankautospuit opgeroepen.

Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en indien mogelijk ventilatiesystemen uit te schakelen. Omdat de rook laag bleef hangen werd een NL-Alert verzonden.

Er kwamen twee ambulances ter plaatse waarin personen die rook hadden ingeademd werden behandeld.

Rond vijf uur werd het sein “brand meester” gegeven. De brandweer begon met nablussen. De schuur kan als verloren worden beschouwd. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Foto’s: Chris Kranenborg