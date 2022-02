Nogmaals sluiting dijkdoorgangen Delfzijl door hoogwater

DELFZIJL – Vannacht hebben we opnieuw te maken met hoogwater op zee. Rijkswaterstaat voorspelt rond 03.50 uur in Delfzijl een waterstand van NAP +3.20m. Dit betekent dat de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl worden gesloten.

Sluiting coupures zondagavond

De waterschappen starten vannacht om 24.00 uur met de sluiting. Hierdoor zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is, worden de wegen weer opengesteld. De coupures in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van NAP + 3m of hoger. Deze sluiting wordt door waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd.

Meerdere sluitingen

Dit is de derde sluiting van de dijkdoorgangen bij Delfzijl in de afgelopen 10 dagen. Het vorige weekend sloten de coupures twee opeenvolgende cycli in verband met hoogwater. Afgelopen week gebeurde dit opnieuw. Oorzaak is een aanhoudende wind uit het (noord)westen.

Bron: Waterschap Noorderzijlvest