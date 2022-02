Duurzaamheidsweek in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Van maandag 14 tot en met zaterdag 19 februari houdt Bibliotheek Veendam een Duurzaamheidsweek. Deze week gaat de bibliotheek aandacht vestigen op duurzaamheid en vergroening van je eigen omgeving. Wat kan jij doen om de wereld mooier te maken? Doe zes dagen lang mee aan activiteiten en challenges.



Bibliotheek Veendam pakt uit tijdens de Duurzaamheidsweek. Zo vind je er de hele week een PlantenBieb met zaden, stekjes en bollen die meegenomen kunnen worden. Je kan er ook planten ruilen. Of doe mee aan de activiteiten en challenges.



Kindermiddag ‘schilderij van afval’

Afval weggooien? Nee, dat kan duurzamer! Woensdag 16 februari gaan we van 14.00 – 16.30 uur met kinderen schilderijen maken van afval. Trek oude kleren aan en doe gezellig mee. Je mag ook zelf afval meenemen voor je kunstwerk. De gratis kindermiddag kent een vrije inloop.



Lezing Paul Joosten

Paul Joosten is de klimaatburgemeester van Veendam. Woensdagavond 16 februari geeft hij een lezing in de bibliotheek. In deze presentatie vertelt hij hoe hij eigenhandig zijn woning uit 1905 van het gas af heeft gehaald en energieplus heeft gemaakt. Zonder subsidies heeft hij de volledige investering binnen zes jaar dubbel en dwars terugverdiend. Luister naar zijn verhaal en laat je inspireren. De gratis lezing op woensdag 16 februari begint om 19.30 uur in Bibliotheek Veendam.



PlantenBieb Veendam

Een paar jaar geleden is Sanne Christjans in Veendam een plantenbieb begonnen. Vrijdag 18 februari komt ze hierover vertellen en neemt ze planten en stekjes mee. Heb je vragen of wil je zelf leren (verschillende) planten stekken? Kom deze middag tussen 14.00 uur en 16.00 uur langs in de bibliotheek.



Duurzaamheidschallenge

Tijdens de Duurzaamheidsweek daagt BiebLab jong en oud uit voor een challenge. Welke tips hebben jullie om duurzamer te leven? Maak een leuke video (of foto) en mail die naar bieblab@biblionetgroningen.nl. De leukste inzendingen maken kans op een prijs.



Online cursus ‘Natuurlijk duurzaam’

Leer en blijf je ontwikkelen met de online cursussen van de Bibliotheek. Bibliotheekleden kunnen gratis online cursussen volgen van GoodHabitz en Soofos. Volg tijdens de Duurzaamheidsweek de cursus ‘Natuurlijk duurzaam’. In deze training leer je alles over duurzaam leven en krijg je concrete actiepunten waarmee je je werk- en privéleven direct kan verduurzamen. Je kan deze cursus in je eigen tijd en tempo volgen.



Kijk voor meer informatie op www.biblionetgroningen.nl/veendam.

Ingezonden