In 2022 nog 1,5 miljoen euro LEADER-subsidie beschikbaar voor Oost-Groningen

OOST GRONINGEN, VEENDAM – Ondernemers, inwoners en organisaties in Oost-Groningen kunnen in 2022 nog gezamenlijk tot anderhalf miljoen euro LEADER subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat het projecten zijn die bijdragen aan economie, toerisme of leefbaarheid in de regio.

In 2021 kregen 39 projecten een bijdrage van LEADER. Dankzij de toegekende subsidies van € 1.288.615 is in totaal € 6.504.138 in Oost-Groningen geïnvesteerd. Zo werkt LEADER Oost-Groningen aan een leefbaar, economisch sterk en vitaal Oost-Gronings platteland.

Burgemeester Berry Link van Veendam is voorzitter van de LEADER Actie-groep Oost-Groningen, die de projecten beoordeelt. “Ik vind het mooi dat iemand met middelen van zichzelf en overheidsgelden van de Europese Unie, de provincie en gemeenten, een project kan realiseren dat anders niet zou lukken. We maken mensen met een financiële impuls enthousiast.”

Zoals de croissanterie ‘By Kielman’ in Veendam. Eigenaar Janine Mengerink-Kielman is maar wat blij met de subsidie van LEADER. “Met ons eigen budget konden we een uitbouw maken, maar dankzij LEADER hebben we nu ook een mooie luifel en een winterterras. Dat hadden we anders niet kunnen doen. En we merken dat het daarna echt een stuk drukker is geworden.”

LEADER wil ondernemers stimuleren om te investeren en wellicht arbeidsplaatsen te creëren. Zo gaan de initiatiefnemers van Gasterij de Zoete Kroon een monumentale boerderij herbestemmen met een galerie, B&B kamers en een workshopruimte. Mede dankzij LEADER geeft dit project Noordbroek een toeristische impuls en worden er enkele arbeidsplaatsen gecreëerd.

Ook droeg de LEADER-subsidie bij aan de herstart van Forelvisvijver de Kolk en bijbehorend eetcafé in Midwolda. Met een LEADER bijdrage voor nieuwe pompen en het graven van een extra visvijver voor andersoortige vissen, heeft Oost-Groningen een nieuwe dagattractie voor vissers en mensen die van lekker eten houden.

Uniek aan LEADER vindt burgemeester Link de ‘bottom-up’ werkwijze. “Niet een overheid of overkoepelend orgaan, maar iedere burger of ondernemer kan een project bedenken en bij ons indienen. Vooraf is er overleg met een van de LEADER-adviseurs zodat de aanvrager weet wat de beste werkwijze is.”

In de LEADER subsidiepot 2022 voor Oost-Groningen zit nu nog ca. 1,5 miljoen euro. De eerstvolgende deadline voor indiening is 24 februari a.s., daarna volgen er nog drie rondes in 2022.

Neem gerust contact op met een van de LEADER adviseurs, zie hiervoor de website www.leaderoostgroningen.nl

Ingezonden