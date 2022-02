Verdachten van cybercrime gezocht

ETTEN-LEUR, GRONINGEN – Zaterdag 28 augustus 2021 zijn een vader en zoon slachtoffer geworden van bankhelpdeskoplichters. De verdachten hebben in Etten-Leur en Groningen geld gepind. De politie is op zoek naar de verdachten.

De zoon wordt die bewuste zaterdag gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. De zogenaamde medewerker wilde graag dat er software op de computer werd geïnstalleerd, zodat hij live kon meekijken. Ook moet hij allerlei opdrachten uitvoeren met zijn pinpas, waardoor de oplichter vermoedelijk toegang kreeg tot de bankomgeving. Diezelfde avond werd er nogmaals gebeld, maar heeft de vader opgehangen.

Zondag 29 augustus werd er wederom gebeld door een zogenaamde bankmedewerker en werd iemand langs gestuurd om de pinpassen van beide slachtoffers op te halen. In dat gesprek werd ook een adres genoemd. Later zoeken de slachtoffers het adres op en komen ze erachter dat het adres niet bestaat, waardoor de twee mannen begonnen te twijfelen aan de oprechtheid van de bankmedewerkers. Ze hebben meteen alles laten blokkeren. De oplichters hebben dan echter al ruim 9000 euro buitgemaakt.

Pinnen

De grote bedragen zijn gepind in Etten-Leur en Groningen. De camera’s bij de pinautomaten aan de Roosendaalseweg in Etten-Leur en de Boumaboulevard in Groningen legden twee mannen vast. Deze beelden kunt u terugvinden via deze link.

Getuigenoproep

Heeft u een vermoeden wie deze mannen kunnen zijn? Laat dit dan weten via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Digitaal OKE met de ABC

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters ook gebruiken. Verder zijn ze handig in babbeltrucs en hebben ze soms veel gegevens over hun slachtoffers. Het zijn vaak onverwachte, ongebruikelijke verzoeken en bijna altijd voorzien van spoed. Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Ga hier niet in mee en verbreek meteen de verbinding, dat is helemaal niet onfatsoenlijk!

U kunt de kans verkleinen dat u slachtoffer wordt. Hanteer dan de ABC-regels.

A = alert blijven

Te mooi om waar te zijn, is niet oké

Blijf op de hoogte

Klik nooit zomaar op een link

B = beveilig jezelf

Blijf up-to-date met updates op uw apparaat

Gebruik sterke wachtwoorden

Gebruik actuele anti-virus programma’s

Maak offline back-up’s

C = check altijd