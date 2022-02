Vier verdachten aangehouden voor hennepteelt, witwassen en handel in softdrugs

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 7 februari, 07.50 uur door John Havinga

ENKELE BUI | EERST ZACHT – EINDE VAN DE WEEK KOUDER

We kunnen vandaag nog een buitje krijgen maar dat is niet meer dan een enkele. De zon schijnt geregeld en de temperaturen komen te liggen rond 7 graden. De wind is matig tot vrij krachtig (4-5) en komt uit west-noordwest. Vannacht zijn er wolkenvelden en het kan wat miezeren, bij een minimumtemperatuur rond 4 à 5 graden.

Morgen is er bewolking, maar ook af en toe zon en het blijft overwegend droog met zacht weer. De temperaturen schommelen namelijk rond 10 graden, bij een matige zuidwestenwind. Woensdag is het overwegend bewolkt en in de middag en avond kan er af en toe wat lichte (mot)regen vallen. Het blijft ook woensdag nog zacht met maximaal 10 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Het zachte weer gaat plaatsmaken voor een intrede van koude lucht. De temperaturen liggen donderdag nog rond 7 graden, met veel bewolking en in de ochtend wat regen. Tussen een laag boven Zweden en een hogedrukgebied ten zuiden van Ierland komt er vervolgens een noordwestelijke stroming op gang. En daardoor zal het einde van de week en ook het weekend kouder verlopen met maxima rond 4 graden en in de nacht en vroege ochtend een graadje vorst. Het wordt daarbij vrijdag (vrij) zonnig met een mogelijk een enkele (winterse) bui. In het weekend blijft het droog met vooral op zaterdag zonnige perioden.