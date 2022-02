Ger Klein: “Windturbines niet welkom in Oldambt”

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 8 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING | EINDE VAN DE WEEK KOUDER

Het is een overwegend bewolkte dag met vooral vanmiddag kans op enkele opklaringen. Maar soms kan er ook wat lichte regen vallen, de meeste kans op wat regen is er bij de Wadden en in de Eemsregio. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen, de maximumtemperatuur ligt vandaag rond 8 graden.

Vannacht en morgen is er op zich niet veel verandering met vrij veel bewolking en soms een beetje regen, de kans op regen is bij ons morgen ook ietsje groter dan vandaag. Er is wel wat minder wind met windkracht 3, en de maximumtemperatuur is met 10 graden ook wat hoger dan vandaag. Dat wordt morgen dus een zachte dag.

Donderdag passeert een heus front en de ochtend is dan ook nat, in de middag komen er opklaringen met een enkele bui. Vrijdag zijn er veel opklaringen en valt er lokaal een regen- hagel- of sneeuwbui, met een maximum rond 5 graden. Dan is er ook kans op nachtvorst, maar winterweer op langere termijn is ook nu nog niet in zicht.