DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lähden

Op 21 januari werd aan de Westerloher Straße in Lähden lokaas met daarin rattengif neergelegd. Een Entlebucher Sennenhond van een 65 jarige eigenaar moest na het eten van het aas door een dierenarts worden bejandeld. De hond heeft de vergiftiging overleefd, maar moet nog regelmatig voor controle bij de dierenarts terugkomen.

Lathen

Drie daders van het opblazen van een geldautomaat in Lathen stonden in Mainz voor de rechter. Zij moesten zich verantwoorden voor hun daden op 8 augustus 2020 bij een filiaal van de Oldenburgische Landesbank in Lathen. Zij werden vorig jaar in oktober na een uitgebreid onderzoek opgepakt. De 31 jarige Duitse verdachte kreeg een gevangenisstraf van 8 jaar en 6 maand opgelegd; een 27 jarige landgenoot hoorde 8 jaar tegen zich eisen. Beide worden er van verdacht bij vier soortgelijke zaken in Duitsland betrokken te zijn geweest. Een 31 jarige Belg werd tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Zaterdag heeft een groep van vermoedelijk acht personen kleding uit een container aan de Am Bahnhof in Lathen gestolen. Meerdere personen klommen in de container en gingen er met vijf zakken kleding vandoor. De politie zoekt getuigen.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Gisteravond vonden wederom coronademonstraties plaats. De grootste was met 127 deelnemers in Papenburg. In Meppen waren drie demonstraties, waarvan er twee waren aangekondigd. Aan de grootste deden 40 personen mee, bij de andere twee waren 25 deelnemers. In totaal kregen in Meppen negen personen een boete vanwege het niet dragen van een mondmasker. Verder waren er demonstraties in Lingen (15 personen), Emsbüren (17 personen), Dörpen (30 personen) en Werlte (9 personen).

Weener

Zaterdagmiddag sloeg om 15.50 uur een automobilist op de vlucht, nadat hij op de A31 bij Weener eerst tegen de vangrail langs de weg en vervolgens tegen de geleiderail tussen de rijbanen was gebotst. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.

Filsum

Vanmorgen is bij een ongeval op de Industriestraße in Filsum een 56 jarige man uit Papenburg om het leven gekomen. Het slachtoffer werd om 10.15 uur door een 58 jarige bestuurder van een vrachtwagen over het hoofd gezien toen hij te voet de ingang van het bedrijfsterrein, waar hij werkte, overstak. Hij werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later vandaag aan zijn verwondingen overleed. De vrachtwagenchauffeur uit Rhauderfehn verkeert in een shock.

Haren

Vandaag is op een parkeerplaats aan de Burggraben in Haren een geparkeerde zilvergrijze Ford Fiësta aangereden. Het ongeval vond tussen 9.10 en 13.55 uur plaats. De veroorzaker is er vandoor gegaan.