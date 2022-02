Open inloop in maakplaats Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Bezoek het eLAB in Bibliotheek Stadskanaal: dé maakplaats voor jong en oud! Leer programmeren met robots, maak een ontwerp voor de 3D-printer of duik in virtuele werelden. In het eLAB kan je vanaf 9 februari iedere woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur ontdekken en experimenteren met de nieuwste technologieën.

Vanaf woensdagmiddag 9 februari kan iedereen weer het eLAB in Bibliotheek Stadskanaal bezoeken en experimenteren met de leukste technologieën. Op woensdagmiddagen kunnen bezoekers van 15.00 – 17.00 uur meedoen aan de open inloop.

Ontdek wat het eLAB in Bibliotheek Stadskanaal allemaal te bieden heeft. Zo kan je er ontwerpen voor de 3D-printer, de virtuele wereld binnenstappen met een VR-bril of je eigen stop-motion video maken. Daarnaast kan je in het eLAB ook creatief aan de slag. Ontwerp en bedruk je eigen T-shirt of mok. Kom langs en ontdek de wereld van technologie! “We zijn een tijdje gesloten geweest vanwege de coronamaatregelen maar gelukkig kunnen we nu weer open!” aldus Yorick van den Bos, beheerder van het eLab.

eLAB in Groningse bibliotheken

In de bibliotheken van Biblionet Groningen krijgen inwoners van de provincie Groningen volop de ruimte zich te ontwikkelen. In het eLAB is dit zeker het geval: je beleeft en ervaart, je wordt geïnspireerd om te doen! En net zoals in een laboratorium geldt: met experimenteren kunnen er dingen mis gaan, dus fouten maken mag.

Alle functies die een bibliotheek vervult komen in het eLAB samen: mediawijsheid, leesbevordering en informatievaardigheden, wat samen bijdraagt aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van jong en oud.

In de Groningse bibliotheken gelden de basisregels rondom corona: biblionetgroningen.nl/corona

Ingezonden door