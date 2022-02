Stand van de lokale democratie door Jur Mellies

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 9 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG BEWOLKT | MORGEN REGEN EN KOUDER

Ook vandaag hebben we een zuidwestenwind en het weerbeeld is daarmee niet veel anders dan gisteren. Er is veel bewolking en er is kans op een beetje regen of motregen, en dat is vooral vanmiddag. De maximumtemperatuur is 9 graden. Er is windkracht 3 tot 4, dat is iets minder wind dan gisteren.

Vannacht neemt de kans op regen geleidelijk toe en morgenochtend wordt het ook behoorlijk nat want er gaat een front passeren. Er kan dan zo’n 5 mm aan neerslag naar beneden komen. Morgenmiddag trekt dat front weg en later zijn er opklaringen en enkele regen- en hagelbuien.

Vrijdag is er eerst ook kans op een regen- of hagelbui maar er zijn al opklaringen en het eindigt vrij helder, maximumtemperatuur vrijdag rond 6 graden. Zaterdag is daarna een zonnige dag met minimum rond -2 en een middagtemperatuur rond 6 graden. Zondag neemt de bewolking toe en later komt er regen, want de lange termijn is weer redelijk wisselvallig.