Archeologielezing Veenkoloniaal Museum

VEENDAM – Op 16 februari wordt een publiekslezing archeologie gehouden.



Al een aantal jaren organiseert Erfgoedpartners een serie archeologielezingen. Hiervoor is altijd veel belangstelling. Daarom is ook voor deze winter/dit voorjaar een drietal lezingen geprogrammeerd. Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met Museum Wierdenland in Ezinge, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, het Veenkoloniaal

Museum in Veendam en natuurlijk met de sprekers.



De tweede lezing in deze serie wordt gegeven in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Vanwege de coronamaatregelen is er slechts beperkt toegang. De lezing op locatie bijwonen is daarom helaas niet meer mogelijk. Gelukkig is de lezing wel via livestreaming te volgen en naderhand op YouTube te zien.



Archeologielezing door Merel Spithoven, archeoloog

Hollandse Zuinigheid; gebruikssporenanalyse op de kleine benen spitsen met weerhaken uit mesolithisch Doggerland

16 februari Veenkoloniaal Museum Veendam



In deze lezing zal Merel Spithoven de nieuwste onderzoeksbevindingen over de mesolithische kleine (<88,5mm) benen spitsen uit de Noordzee bespreken. Deze spitsen worden gevonden door verzamelaars op de stranden van Zuid-Holland. Gebruikssporenanalyse in combinatie met een boogschietexperiment leidde tot interessante resultaten. Al deze spitsen bleken zeer intensief gebruikte (curated) wapenpunten te zijn. Er zijn sporen aanwezig van onder andere binding, bindingsmateriaal, impact en reparaties. Het ziet er dus naar uit dat hergebruik toen al aan de orde was.



Live streaming via Facebook.

De lezing begint om 19:30 uur. Dankzij de samenwerking met Biblionet is deze lezing digitaal te volgen via een livestream op facebook.com/groningsebibliotheken. U hoeft zich voor het volgen van de livestream niet aan te melden.



Registratie via YouTube

Na afloop komt de opname van de lezing ook via YouTube beschikbaar. Zodra deze online staat volgt een aankondiging in de nieuwsbrief de Erfgoedloper en op de website van Erfgoedpartners.

Ingezonden