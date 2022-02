ChristenUnie wil aangepaste brugbediening op omleidingsroutes Julianaplein

GRONINGEN – De provinciale ChristenUnie maakt zich zorgen over de verkeersdrukte op omleidingsroutes tijdens de sluiting van het Julianaplein. De partij vraagt het provinciebestuur om bruggen op drukke omleidingsroutes dicht te houden tijdens de spits.



Van 11 februari tot 9 mei is het Julianaplein in verschillende richtingen dicht. Dit zal naar verwachting tot ernstige verkeershinder leiden op veel andere wegen in en rond de stad. Om overlast te beperken is het belangrijk dat verkeer goed kan doorstromen op alternatieve routes.



De ChristenUnie vraagt het Groningse provinciebestuur met schriftelijke vragen of het niet verstandiger is om de bruggen op deze omleidingsroutes in de ochtend- en avondspits dicht te houden om extra opstoppingen te voorkomen. Bij de Hoge Euvelgunnerbrug over het Winschoterdiep geldt deze maatregel al om files op de Zuidelijke Ringweg te voorkomen, maar bij overige bruggen heeft de beroepsvaart voorrang.



Statenlid Fredric Geijtenbeek: “We hopen natuurlijk dat veel mensen op een andere manier dan met de auto naar Groningen reizen. Maar zelfs dan wordt het drukker op andere wegen. Bij een brug als de Waterhuizerbrug staat normaal al veel verkeer vast. Een brug openen op dit soort drukke plekken en op het drukste moment van de dag terwijl het Julianaplein is afgesloten, is vragen om problemen.”

