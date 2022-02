De zomermaanden maakten voor de musea in Groningen het coronajaar 2021 een beetje goed

GRONINGEN – Ook in 2021 hadden de musea te maken met langdurige sluiting. Maar liefst vijf maanden – van 15 december 2020 tot 5 juni 2021 – mochten de musea geen bezoek ontvangen. Het aantal bezoekers is weliswaar nog niet op het aantal van vóór 2020 maar ten opzichte van dat jaar was er bij de meeste musea gelukkig wel sprake van een stijgende lijn.

De Fraeylemaborg in Slochteren was ondanks de lange periodes van sluiting toch tevreden over het aantal bezoekers.

Het Groninger Museum blikt ook terug op een succesvol jaar. ‘De zomer was goed qua bezoekerscijfers. De succesvolle Kinderbiënnale trok veel bezoekers uit het hele land.’

De Menkemaborg in Uithuizen constateert dat het museum met name in de maanden juli, augustus, september en oktober veel bezoekers trok ten opzichte van de periode 2012 – 2020.

MuzeeAquarium Delfzijl ontving in juli en augustus de meeste bezoekers, met name toeristen die Groningen verkenden. Ook in de herfstvakantie kwamen er veel bezoekers, met als hoogtepunt de Dinodag/dag van de bodemschatten. De strengere maatregelen aan het einde van het jaar zorgden voor een duidelijke daling in het aantal bezoekers.

Museum Stad Appingedam had, dankzij de toeristenstroom in de zomer, toch nog een redelijke aanloop. Wel miste men de gratis bezoekers: de groepsevenementen zoals de wandeltocht die door het museum leidde en de stadsfeesten zoals de middeleeuwse Coopluydenmarkt, waarbij de toegang gratis was. Zonder groepen blijft het aantal toch achter.

Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum is, ondanks de langdurige gedwongen sluiting, tevreden over het bezoekcijfer voor het hele jaar. Vooral de zomermaanden hebben het dramatische voorjaar behoorlijk gecompenseerd. Augustus sprong er bovenuit met ruim 5000 bezoekers. De redenen voor de goede resultaten van deze zomer waren enerzijds het ‘coronaeffect’ als gevolg waarvan Noord Groningen een toeristisch gebied is geworden. Anderzijds hebben vijf musea dit jaar een gezamenlijke promotiecampagne ontwikkeld, die tot een aanzienlijke verhoging van de cijfers heeft geleid.

Het Ambachtelijk Streekmuseum ’t Steenhuus in Niebert was vanwege de coronamaatregelen vier in plaats van zes maanden geopend voor bezoekers. Het museum kon tot zijn spijt geen groepen en scholen ontvangen.

Het Klokkengieterijmuseum Heiligerlee was geopend van 9 juni tot 1 november maar had, vanwege corona, vrijwel geen groepsbezoek. Wel zag het museum een stijging van het aantal losse gasten. 758 gasten bezochten ook Museum Slag bij Heiligerlee.

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek zag door de COVID-maatregelen ook in de periode dat het museum wel open mocht zijn – een duidelijke afname van het aantal bezoekers ten opzichte van het laatste regulier jaar (2019, circa 3000 bezoekers). Voornamelijk sinds de invoering van de mondkapjesplicht liep het aantal bezoekers terug.

Ook het tweede coronajaar had effect op het aantal bezoekers aan de musea in Groningen. Zo kon niet ieder museum groepen ontvangen bijvoorbeeld. Zodra echter de musea in de zomer hun deuren konden openen, konden zij weer talloze bezoekers begroeten, met de zomermaanden als duidelijke uitschieters.

