DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisterochtend ontdekten medewerkers van een supermarkt aan de Neue Feldstraße in Weener na het bekijken van bewakingsbeelden dat er om 00.20 uur was ingebroken. Twee personen liepen naar de achterkant van de winkel en gingen er met een voor een goed doel gereedstaande volgeladen winkelwagen vandoor. Ze werden op de bewakingsbeelden herkend. Het zijn 22 en 24 jarige mannen uit Weener. Beide personen hadden al een toegangsverbod voor de supermarkt. De politie heeft de gestolen levensmiddelen in beslag genomen. De mannen mogen zich voor de rechter verantwoorden.

Meppen

Vanmorgen is om kwart voor acht bij een ongeval op de Markstiege in Meppen een 18 jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer reed door onbekende oorzaak in volle vaart met zijn scooter achterop een geparkeerde jeep. Hij werd zwaargewond per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een bedrijfsbus ingebroken. De VW Crafter stond op dat moment aan de Zwoller Straße in Meppen geparkeerd. Er werden meerdere soorten gereedschap gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend gemaakt.

Papenburg

Bij een ongeval op de Dechant-Schütte-Straße in Papenburg is woensdagochtend een 76 jarige fietsster zwaargewond geraakt. De vrouw, die op een e-bike reed, werd door een 52 jarige bestuurder van een Opel over het hoofd gezien toen hij vanaf de Deverweg de Dechant-Schütte-Straße op reed. De automobilist kwam met de schrik vrij.

Rhede

In de nacht van dinsdag op woensdag verschaften onbekende personen zich toegang tot een bouwplaats aan de Bellingwolder Straße in Rhede. Ze braken twee bouwcontainers open en gingen er met een afkortzaag vandoor. De schade bedraagt 800 euro.