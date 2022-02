Partij voor het Noorden blij met APV Lachgas-verbod

OLDAMBT – Door het College van Burgemeesters en Wethouders is een raadsvoorstel voorgelegd voor een aantal wijzigingen binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waaronder artikel 2:48a Verboden Lachgasgebruik. Helaas stuit een algemeen geldend gebruiksverbod van lachgas nog steeds op juridische bezwaren. Maar met deze aanpassingen kan nu duidelijk gehandhaafd worden als oneigenlijk lachgasgebruik en zelfs bij voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik. Er kunnen nu openbare plaatsen, zoals het Marktplein in Winschoten aangewezen waar dat lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor het gebruik op voorhand al verboden is.



Gezondheid

Een aantal horecagelegenheden op het Marktplein bezigen zich nog steeds met de verkoop van lachgasballonnen. De Partij voor het Noorden is enorm teleurgesteld in deze bedrijven welke duidelijk hun verhoogde omzet verkiezen

boven de gezondheid van hun cliënten alsook hun veiligheid en die van de gehele samenleving. Janet de wal; we weten dat de horeca moeilijke en zware tijden kent als gevolg van de recente langdurige beperkingen en we zullen, waar mogelijk natuurlijk, graag meewerken aan compenserende maatregelen zoals ruimere terrassen of openingstijden. Als partij prijzen wij dan uiteraard ook het toenemende aantal horeca bedrijven welke het lachgasgebruik mèt de gemeente proberen te bestrijden en wèl de verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van hun cliënten, onze jongeren. Ook voor de ouders is hier een duidelijke rol weggelegd; lees en praat eens vaker over die gezondheid- en verslavingsrisico’s en welke horecabedrijven uw kind bezoekt.



Landelijk verbod

De Partij voor het Noorden maakt zich al jaren zorgen om het stijgende gebruik van lachgas onder jongeren. Het gebruik van lachgas is beslist niet zonder risico’s, en kan tot ernstige gezondheidsschade leiden. Ook het aantal verkeers- ongevallen te wijten aan lachgasgebruik neemt schrikbarend toe. Daarnaast is er nog de overlast en milieuschade door de gebruikte rubberen ballonnen en metalen ampullen die overal in de omgeving terecht komen.

De Partij voor het Noorden maakt zich daarom al lange tijd hard om het lachgas misbruik terug te dringen en is dan ook verheugd met deze aanpassingen. Ze bezint zich momenteel op nòg verder gaande en extra maatregelen zolang het landelijk verbod nog steeds op zich laat wachten.

Ingezonden