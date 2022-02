Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 10 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST REGEN EN MOTREGEN | MORGEN EN ZATERDAG ZON

Het is druilerig en regenachtig begonnen en dat zal het vanochtend ook nog even blijven. Het regenfront trekt pas vanmiddag naar het oosten weg en dan wordt het droger, al komen er vanavond ook een paar buien van zee. De temperatuur ligt rond 7 graden, maar vanavond daalt het tot ongeveer 4 graden.

De wind draait ondertussen naar het westen en vannacht naar het noordwesten. Daarmee komen er vannacht en morgenochtend een aantal flinke buien van zee. Daarbij is kans op windstoten, maar morgenmiddag komt het allemaal een beetje tot rust met brede opklaringen, vrij veel zon, en een middagtemperatuur rond 6 graden.

Zaterdag is het ook OK met veel zon, een zwakke tot matige zuidwestenwind, en ’s nachts lichte vorst. Maar er komt al wat meer wind en zondag is er windkracht 5 uit het zuiden, met veel bewolking en kans op enkele buien. Want dan begint weer een wisselvallige fase met af en toe buien en soms een periode met opklaringen. Maximum begin volgende week rond 6, later rond 10 graden.