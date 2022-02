Twee mini-exposities in Hunebedcentrum Borger

BORGER – In het Hunebedcentrum in Borger kunt u twee mini-exposities bezoeken. De eerste gaat over zilveren munten en de tweede over vondsten in de omgeving van Steenwijk.

Zilveren munten

Twee detectorzoekers hebben in Drenthe zilveren munten uit de dertiende eeuw gevonden. Het gaat om vier `long cross pennies’ uit de tijd van de Engelse koning Hendrik III, die regeerde van 1216 tot 1272. Detectorzoekers Tim Zijlstra en Jeffrey van der Vlis vonden de munten nog aan elkaar geplakt in een stapeltje. De munten zijn vervolgens tijdens een spreekuur bij het Hunebedcentrum opgenomen in de PAN-database. Daardoor blijft de archeologisch waardevolle informatie van deze vondsten beschikbaar voor toekomstig onderzoek. De munten zijn nog niet online te zien in de PAN-database omdat er nog gewacht wordt op de determinatie van Numis, dit zal spoedig volgen.

De heren die de vondsten hebben gedaan zullen een drietal tijdelijke vitrines op chronologische volgorde bij het Hunebedcentrum inrichten. Momenteel zijn er vondsten uit de prehistorie tot en met de Romeinse tijd te bewonderen. De inhoud zal wisselen in september en dan zal de vitrine gevuld worden met materiaal uit de middeleeuwen (vroeg tot laat). Dan zullen ook de long cross pennies te zien zijn. Tot slot volgen vondsten uit de periode na de Middeleeuwen tot en met de moderne tijd.

Vondsten rondom Steenwijk.

In het Hunebedcentrum is een nieuwe vitrine te zien met vondsten van amateurarcheologen uit Noord Nederland. In deze wisselvitrine worden vondsten tentoongesteld uit de collecties van leden van de AWN Noord, de noordelijke afdeling van de vereniging voor vrijwilligers in de archeologie. Ditmaal is de vitrine gevuld door leden van de Werkgroep Archeologie Steenwijk (WAS).

De WAS zoekt al decennia in de omgeving Steenwijkerland en vinden naast zwerfkeien en fossielen ook veel archeologische vondsten uit de Prehistorie. naast zwerfkeien en fossielen ook veel archeologische vondsten uit de Prehistorie. Momenteel zijn de vondsten van de werkgroep tot september te zien in een wisselvitrine in het Hunebedcentrum.

De vondsten in de vitrine zijn onder andere gevonden door leden van de werkgroep: Jan Been, Zwaan Beijk, Toos de Vries, Annemiek Engwerda en Harry Bruin, sommige vondsten zijn uitgeleend of geschonken aan de werkgroep.

