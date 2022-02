VVD: ‘Groningen uit de ellende, op weg naar nieuw perspectief.’

GRONINGEN – De Groninger VVD-Statenfractie is blij met de inzet van Kamerleden Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Agnes Mulder (CDA) voor Groningen tijdens het gaswinningsdebat in de Tweede Kamer. Tijdens het gaswinningsdebat pleitte Van Wijngaarden voor ‘energie naar Groningen, in plaats van energie uit Groningen te halen.’

‘Voor de VVD-fractie geldt dat hoe eerder de putten in het Groningerveld kunnen worden afgestort met beton, hoe beter. Het is klaar.’ Begon Van Wijngaarden zijn speech in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Erik Jan Bennema van de VVD-Statenfractie benadrukt dat dit de kern van de afspraken is: ‘De winning moet zo snel mogelijk naar nul. Daarin moet de veiligheid van de Groningers voorop staan en de schade en versterking zo snel mogelijk worden afgehandeld.’

Van Wijngaarden diende samen met Agnes Mulder een motie in over de verdubbeling van de N33 en de groeimogelijkheden van Groningen Airport Eelde. ‘De N33 is een belangrijke weg voor onze provincie, bovendien loopt de weg dwars door het aardbevingsgebied. Een verdubbeling van de N33 is van groot belang voor ons vestigingsklimaat en draagt daarmee ook bij aan het landelijke belang van de ontwikkeling van waterstoftechnologie en groene chemie in het Noorden. Hierdoor worden de Eemshaven en de industrie beter bereikbaar.’ stelt Bennema. ‘Zo creëren we samen een weg naar nieuw perspectief. Dit is goed voor Groningen en goed voor Nederland.’

‘Ook heeft Groningen Airport Eelde nog veel potentie om te groeien en het capaciteitsgebrek op andere luchthavens op te lossen.’

De motie over het vliegveld en de N33 moet nog in stemming worden gebracht. ‘Wij hopen dat de andere partijen in de Tweede Kamer ook deze weg naar nieuw perspectief voor Groningen zullen steunen,’ besluit Bennema.

Ingezonden