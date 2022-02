Winkeldiefstal in de provincie Groningen daalt met 19%

PROVINCIE GRONINGEN – Het aantal winkeldiefstallen is in de provincie Groningen de afgelopen 5 jaar met 19% gedaald. Ondanks de provinciale daling zijn er ook gemeenten waarin een stijging van het aantal aangiftes te zien is, zoals in Veendam met 54%. Dit blijkt uit een analyse van beslist.nl, dat gegevens van de politie en de KVK combineerde.



Meeste winkeldiefstal in Westerwolde

In de afgelopen 5 jaar werden ruim 178.800 meldingen van winkeldiefstal gedaan, waarvan 7.114 in de provincie Groningen.



Ondanks een provinciale daling van het aantal winkeldiefstallen zit de helft van de Groningse gemeenten boven het landelijke gemiddelde van 1,5 winkeldiefstallen per winkel. Zo werden – naar verhouding – de meeste winkeldiefstallen van heel Nederland gepleegd in de gemeente Westerwolde. Omdat deze gemeente ‘slechts’ 70 geregistreerde winkels heeft, staat de teller op ruim 12 diefstallen per winkel. Dit komt neer op 901 aangiftes van winkeliers.



Ook de gemeenten Groningen (5,2) en Eemsdelta (3,1) zitten ver boven het gemiddelde als het gaat om diefstallen. Westerkwartier heeft het laagste aantal: 0,5 diefstallen per winkel.



Landelijk daalde het aantal winkeldiefstallen met 14%

Het aantal winkeldiefstallen daalde tussen 2017 en 2021 landelijk met 14%, waarbij de meeste provincies positieve cijfers laten zien. De provincie Groningen zit zelfs boven het landelijke gemiddelde.



In de provincie Flevoland is de daling het grootst. Hier was sprake van een kwart minder winkeldiefstallen dan in 2017. Ondanks de lockdowns kenden de provincies Overijssel en Gelderland juist een toename van het aantal winkeldiefstallen. Het aantal meldingen steeg hier met 1% ten opzichte van 5 jaar geleden.



Meer informatie over de analyse is te vinden op: https://www.beslist.nl/info/winkeldiefstal.html

