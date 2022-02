Zes aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

GRONINGEN – Op 2 februari zijn vijf mannen (33, 41, 43, 45 en 60) en een vrouw (35) aangehouden uit de regio Groningen. Hun woningen zijn doorzocht evenals bedrijfspanden en een opslagbox in de regio Groningen. Allen zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld. Zij worden verdacht van grootschalige fraude met TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), oplichting valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, ruim 220.000 euro in contanten en horloges.

Aanleiding voor het onderzoek was een melding van de Belastingdienst over suppletieaangiften omzetbelasting. Het vermoeden was dat de verdachten op naam van diverse bedrijven TVL hadden aangevraagd bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze aanvragen waren onderbouwd met onder andere vermoedelijk valse aangiften omzetbelasting en valse huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte om hiermee omzetverlies aan te tonen. Een gedeelte van de tegemoetkoming was uitgekeerd. Dat geld werd direct rondgepompt naar verschillende bankrekeningen van bedrijven en personen of werd contant opgenomen. De personen en bedrijven zijn met elkaar verweven.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD