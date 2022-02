Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert ook in weekend van 20 februari 2022 weer een breed scala aan leuke activiteiten. Hieronder vindt u ze, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

20 februari Termunten: Wandeling Punt van Reide. Onder begeleiding van gidsen van Het Groninger Landschap wordt er gewandeld over de Punt van Reide. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek en nu is de unieke kans om van dit prachtige gebied te genieten.

Start: 10.00 uur vanuit bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Warme kleding en laarzen zijn wel aan te raden. De wandeling is ongeveer 3 km.

20 februari Reitdiep: Lezing vleermuizen het hele jaar rond. Wat gebeurt er allemaal in een jaar van het leven van een vleermuis? Waar wonen ze? En waar kan men ze zien vliegen? En wat doen ze eigenlijk in de winter?

Dit komt allemaal aan bod in de presentatie van Rients Bijlsma.

Start: 11.00 uur bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk te Groningen. Deelname is gratis maar aanmelden is wel noodzakelijk.

20 februari Ennemaborg: Snertwandeling rond de Ennemaborg. Heerlijke winterwandeling over landgoed Ennemaborg. Na de 2 uur durende wandeling staat voor iedere deelnemer een heerlijke kom zelfgemaakte erwtensoep klaar in het Bezoekerscentrum Ennemaborg en kunnen we gezamenlijk nagenieten van de wandeling.

Start om 13.00 uur vanaf het Koetshuis van de Ennemaborg. Kosten zijn voor beschermers € 2,00 (kinderen tot 13 jr gratis) en voor niet beschemers € 3,00 (kinderen tot 13 jr gratis), aanmelden via de website.

20 februari Bourtange: Konikpaarden. Altijd meer willen weten over deze ietwat schuchtere paarden? Kom met de hele famlie konikpaarden zoeken in het landschap, mede aan de hand van hun sporen samen met de vrijwilligers van het Groninger Landschap kom je meer te weten over dit mooie ras.

Start om 13.30 uur vanaf museum Terra Morra in de vesting Bourtange. Neem stevige schoenen of laarzen mee, het is niet geschikt voor rolstoelen. Deelname is gratis.

Ingezonden