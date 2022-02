Boswachtersblog: Februari, ook voor sommige vogelsoorten de maand van de liefde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u de boswachtersblog van Jelka Vale, met als titel: Februari, ook voor sommige vogelsoorten de maand van de liefde.

Het gezegde, ‘in mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de mei maand niet’ zit bij de meeste van ons wel tussen de oren geknoopt. Maar om eerlijk te zijn, klopt er niet zoveel van dit gezegde. Ja, de koolmees broedt vanaf eind april en in mei, net als de wielewaal en het roodborstje. Maar wist je ook dat er vogels zijn die buiten deze periode broeden?

Broedvogels

Voor sommige vogels is de broedperiode nu al begonnen. Een aalscholver is zo’n voorbeeld. Zij kan al in december haar eerste eieren leggen. De blauwe reiger en de bosuil beginnen ook deze maand met broeden. Van de week liep ik met collega’s in Ter Wupping, en toen hoorden we de raaf. Dat is ook een vogel die nu al aan zijn broedperiode is begonnen. Mijn collega spotte ze van de week al baltsend boven de bosrand.

Raaf

Ik vind de raaf een fascinerend beest. Het zijn superslimme vogels. Ze verstoppen hun voedsel op verschillende plaatsen en onthouden dan ook nog eens waar ze die voedselvoorraden hebben aangelegd. En kunnen dan ook nog de geheime voedselvoorraden van soortgenoten onthouden om die later te ontmantelen.

Je kan de raaf momenteel op verschillende plekken in Westerwolde horen, in de bossen van Ter Apel, in Sellingen en omgeving en in Ter Wupping. Het dier heeft een hele kenmerkende roep.

De raaf bouwt zijn nest meestal in de kruin van een boom. Ze leggen daar 4 tot 6 eieren in. Na 20 tot 25 dagen komen de eieren uit, en dan na 4 tot 7 weken verlaten de jongen het nest. Maar je kan de raven ook in de zomer nog spotten, want de jongen blijven vaak een paar maanden in de buurt van het nest. Wanneer de ouders weer opnieuw beginnen met broeden, dan worden de jongen verstoten en moeten ze op zoek naar een eigen territorium.

Koekoek en de griet?

Wat betreft de koekoek en de griet…De griet (een andere naam voor grutto), legt haar eieren in april, maar ook nog wel in mei. En de koekoek, zij broedt haar eigen eieren niet uit, maar legt haar eieren in nesten van andere vogelsoorten. Rara, in welke maand…

Boswachter Jelka