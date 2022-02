Expositie Tijd en Eewigheid in museum Klooster Ter Apel geopend

TER APEL – In samenwerking met het Bijbels Museum presenteert Museum Klooster Ter Apel is tot en met 1 mei 2022 de bijzondere cross-over tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid te zien. Poëzie in beeld en woord.

De prikkelende cross-over tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord toont verbluffende papierkunstobjecten van Annita Smit naast nieuwe gedichten van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. Het draait om de directe relatie tussen de kunst en de kijker: ‘Het hoofd mag uit, het hart mag aan’. Alle kunstwerken zijn door het thema ‘Tijd en Eeuwigheid’ geïnspireerd en dagen de bezoekers uit een verstilde ervaring (slow art) te beleven: mindfulness voor museumbezoekers.



Deze expositie was eerder te zien in bij Escher in Het Paleis en de Kloosterkerk Den Haag en museum Krona te Uden. De kunstenares Annita Smit vond het kunstwerk waar ze voor staat (zie foto) het mooist van deze collectie. Er zijn meer dan 15 liedboeken van meer dan 1.000 pagina’s in verwerkt. Aan dit kunstwerk, wat lijkt op een grote bloem, is maar liefst 2 maanden gewerkt. Aan de hele collectie is maar liefst 1,5 jaar gewerkt, zo vertelde Carolien Croon directeur van het Bijbels museum te Amsterdam. Monniken werk dus.

Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel.

Actuele openingstijden: www.museumkloosterterapel.nl

https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-tijdeneeuwigheid

Klik HIER voor meer informatie.

Foto’s: André Dümmer