Harrie Vermeulen neemt de benen naar Winschoten

WINSCHOTEN – Jon van Eerd komt met zijn alter ego naar Cultuurhuis de Klinker.



Harrie is terug. En hoe! In de spiksplinternieuwe topkomedie, Harrie Neemt de Benen, laat Jon van Eerd zich weer van zijn beste kant zien. Omringd door een topcast brengt hij Harrie weer in de meest onmogelijke situaties. Dé leukste komedie van het seizoen is op 17 februari om 19:30u te zien in Cultuurhuis de Klinker in Winschoten.



Het verhaal

In Harrie Neemt de Benen krijgen politieagenten Harrie Vermeulen en zijn neef Barrie Vermeulen de opdracht een illegaal huis van plezier op te rollen. Maar dit gaat niet zomaar. De schurken zijn niet voor één gat te vangen. De befaamde Madame Claude en haar assistente Bibs, zijn de twee niet al te snuggere dienders steeds weer te vlug af. Ondanks het feit dat de hoofdcommissaris in alle wanhoop besluit de zaak te sluiten, geven Harrie en Barrie niet zomaar op. Zonder het te melden, trekken ze stiekem ten strijde om de dames op heterdaad te betrappen. Talloze vermommingen, plannetjes en draaiboeken komen voorbij. Maar of ze zich nou voordoen als loodgieter,

Tupperware-verkopers, paaldansers of Harrie Krishna collectant, het bewijs valt maar moeilijk te leveren. Zeker niet nadat de twee per ongeluk een hele pot viagra hebben geslikt. Maar dan ontpopt de commissaris zich op een verrassende wijze. En ook Bibs blijkt niet helemaal te zijn wie ze zegt te zijn.



Naast Jon van Eerd zijn Arie Cupé, Joey Schalker, en Margo Dames te zien in wat de leukste komedie van het seizoen gaat worden: Harrie Neemt de Benen is een hysterische wervelwind van hilarische situaties met een verrassend einde. In deze voorstelling blazen Harrie en zijn kornuiten u gegarandeerd van uw stoel van het lachen.

Ingezonden