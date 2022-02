Lions Club steunt Breinbieb Veendam

VEENDAM – De Breinbieb is een afdeling binnen de bibliotheek Veendam waar informatie en materialen te vinden zijn over het brein. Het materiaal is verdeeld in verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld ‘Onthouden en vergeten’ en ‘Dementie en mantelzorg’. De collectie bestaat uit boeken, geheugenspellen en fotomateriaal.

Ria Bouma is fotografe (studio Riafragma) heeft praatplaten ontwikkeld als gesprekshandvat voor mensen met dementie. Een praatplaat is een collage van foto’s zowel uit het verleden als uit het heden. Bij iedere foto staat een toelichting. Zo biedt een praatplaat op een ontspannen manier een hulpmiddel om in gesprek te gaan met ‘de persoon achter de dementie’. De praatplaat wordt in een houten verteltheatertje geschoven. Door het verteltheater wordt een groter dramatisch effect bereikt dan met een boek alleen. Het theatertje is 35 cm hoog en 50 cm breed. De verteller schuift de platen een voor een door het kastje, waardoor telkens een nieuwe plaat voorbij komt.

De wens van de breinbieb was om de materialen aan te vullen met twee vertelkastjes en een serie, in eigen beheer uitgebrachte, vertelplaten. Esther Huls, de initiatiefneemster van de breinbieb heeft de Lions Club Veendam gevraagd om een bedrag te doneren om dit materiaal te realiseren. De Lions Club heeft gehoor gegeven aan dit verzoek en een bedrag ter beschikking gesteld. Donderdag 10 februari werd de cheque overhandigd aan Esther Huls. Ria Bouma, zeer betrokken bij dit project, was ook aanwezig bij dit heugelijke moment. De cheque van €500,- werd namens de Lions Club Veendam overhandigd door Roos Gardien.

Ingezonden