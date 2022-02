Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 11 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST REGEN EN WIND | VANNACHT LICHTE VORST

Een depressie trekt vanochtend door Noord-Duitsland naar het oosten en daardoor is het nogal buiig en de meeste tijd bewolkt. Er staat ook een matige tot krachtige noordwestenwind, en er zijn nog enkele windstoten. Maar vanmiddag neemt de wind af, het blijft dan bij een lokale bui, en er komen veel opklaringen voorbij. De maximumtemperatuur is zo’n 6 graden en vanavond daalt het snel tot rond het vriespunt.

Vannacht gaat het dan ook licht vriezen: minimumtemperatuur rond -2. Morgen is dus een winterse dag met veel zon en ’s ochtends rijp op het gras en op bruggen en viaducten, in de middag wordt het 5 á 6 graden. Zondag raakt het bewolkt maar overdag is het nog droog en het wordt dan een graad of 8.

Daarna is het begin volgende week wisselvallig met regelmatig een paar buien en een west- tot zuidwestenwind. De middagtemperaturen schommelen begin volgende week tussen 8 en 11 graden.