Meld je aan voor de Knoalster wandeltocht

SMEERLING – De gemeente Stadskanaal heeft prachtige natuur, bijvoorbeeld dicht bij huis: de eigen tuin of in de wijk. Er zijn mooie wandelgebieden, denk aan: Ter Wupping, Smeerling, Boerendiep, Horsternerbos, Veenhuizen of Vledderbos. Natuur brengt ontspanning, is goed voor je gezondheid en voor je verwondering. Graag neemt GroenLinks Stadskanaal u hier in mee.

Op vrijdag 25 februari 13.30 organiseert GroenLinks Stadskanaal daarom een wandeltocht bij het Metbroekbos in Smeerling. Samen met gids Jan Lantinga gaan we op pad om de omgeving te ontdekken. Nadja Siersema: ‘Tijdens het wandelen gaan we in gesprek over het behoud en bescherming van de natuurgebieden in onze regio. We hebben het ook over de ontwikkeling van het Pagediep. Pagediep moet natuurlijker worden, met hierin kansen voor wandelroutes en een MTB-route. Dit is beter voor ons en de natuur.’ De Gemeente, Waterschap Hunze en AA’s, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer hebben gesprekken over de ontwikkeling van het Pagediep, maar dit kan volgens GroenLinks Stadskanaal veel sneller!

Aanmelden voor de wandeltocht kan via n_siersema@hotmail.com of via de facebook pagina van GroenLinks Stadskanaal.

Foto: Ter Wupping, gemaakt door Nadja Siersema