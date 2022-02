Onthulling mozaïek Huis van Cultuur en Bestuur

HOOGEZAND – Vanochtend heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn het mozaïek onthuld dat is gemaakt door inwoners en medewerkers van de gemeente Midden-Groningen. Het mozaïek verbeeldt het logo van de gemeente Midden-Groningen. De eerste steentjes werden gelegd tijdens het afscheid van het oude gemeentehuis in Hoogezand op 17 april 2019. De laatste steentjes zijn gelegd op 18 september 2021 tijdens de opening en open dag van het nieuwe gemeentehuis in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. Het mozaïek is de komende maanden in het Huis van Cultuur en Bestuur te zien.



Burgemeester Hoogendoorn onthulde het kunstwerk samen met Constanze Cromwell van Atelier Tegelkunst. Zij heeft het ontwerp en de ondergrond gemaakt en de inwoners en medewerkers begeleid bij het maken van het mozaïek. Bij het afscheid van het oude gemeentehuis van Hoogezand op 17 april 2019 hebben inwoners en medewerkers van Midden-Groningen de eerste hand gelegd aan het maken van een mozaïek. Het mozaïek was toen nog niet klaar. Constanze Cromwell heeft het mozaïek drie jaar bewaard tot het op 18 september 2021 weer in Hoogezand was, maar nu in het nieuwe gemeentehuis in het Huis van Cultuur en Bestuur. Tijdens de open dag op 18 september 2021 hebben inwoners en medewerkers het mozaïek afgemaakt. Vanaf vandaag is het mozaïek voor inwoners en medewerkers te bewonderen in de vitrinekast in de foyer aan de zuidzijde van het Huis van Cultuur en Bestuur.

Betekenis mozaïek

De basis van het mozaïek is de vorm van een mens gebaseerd op het logo van de gemeente Midden-Groningen. Het ‘hoofd’ is een afbeelding van de drie voormalige gemeenten (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) die nu Midden-Groningen vormen. De ‘torso’ van de figuur is de marker in het logo van de gemeente met daarboven het verbindingsbalkje uit het logo. De stenen er omheen staan voor de bouwstenen waarop de gemeente Midden-Groningen is gebouwd.

