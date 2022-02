Oproep noordelijke Statenfracties aan regeringspartijen: ‘Laat je Gronings hart spreken!’

GRONINGEN – Op Valentijnsdag roepen de noordelijke afdelingen van VVD, D66, CDA en ChristenUnie met een ludieke actie hun noordelijke Tweede Kamerleden op om voor behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG te stemmen. Dit in aanloop naar het belangrijke debat dat hierover donderdag wordt gehouden in de Tweede Kamer. De Groningse, Drentse en Friese Statenfracties van de landelijke regeringspartijen hebben gezamenlijk vier kaarten in de vorm van een hart geschreven waarmee ze zich direct tot hun eigen Kamerleden richten. De actie volgt op diverse brieven en moties die de noordelijke politiek al heeft gericht aan het kabinet en de Tweede Kamer en de petitie die door ruim 260.000 bezorgde inwoners is ondertekend.

Met de valentijnskaarten willen de partijen een signaal afgeven aan hun landelijke vertegenwoordigers in Den Haag. ‘’We willen dat onze Kamerleden kiezen voor het behoud van het kinderhartcentrum in Groningen. Wij vrezen namelijk zeer voor de gevolgen die het voorgenomen besluit heeft voor de bereikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg in het Noorden. Zeker omdat ook andere vormen van zorg, zoals de acute kinderzorg en de complexe transplantatiezorg, door de sluiting van het kinderhartcentrum direct worden geraakt,’’ aldus de Statenleden in hun boodschappen. Zij vinden dat door het kabinet onvoldoende is gekeken naar de bredere effecten van het besluit op de regionale zorginfrastructuur.

Wat de Statenfracties betreft kan er op korte termijn in ieder geval nog geen definitief besluit worden genomen, voordat verder onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de concentratie in brede zin. ‘’Wij zullen in de tussentijd bij onze Kamerleden blijven benadrukken dat de kinderhartchirurgie in Groningen onmisbaar is voor de inwoners van Noord-Nederland,’’ geven de Statenleden aan. Donderdag vindt het debat in de Tweede Kamer plaats waar de concentratie van de kinderhartzorg wordt besproken.

