Verdachte aangehouden in onderzoek naar overleden vrouw in dakkoffer

ASSEN, ORVELTE – De politie heeft vanmorgen een 52-jarige man uit Assen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw die maandag in een dakkoffer in het water van het Oranjekanaal bij Orvelte werd aangetroffen. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om een vrouw van 37 jaar uit Hongarije.

De familie van het slachtoffer is door de recherche op de hoogte gebracht. De vermissing van de vrouw werd in februari 2021 bij de politie gemeld. Zij verbleef tot dat moment al enkele jaren in Drenthe en woonde onder meer in Assen en Emmen. De recherche heeft sindsdien uitgebreid onderzoek gedaan naar haar vermissing. Dat onderzoek richt zich vanaf het begin op verschillende scenario’s, waaronder het scenario waarin zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dat onderzoek was nog volop gaande, toen haar lichaam afgelopen maandag in Orvelte werd aangetroffen.

Team Grootschalige Opsporing

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek en daaruit zijn aanwijzingen naar voren gekomen die hebben geleid tot de aanhouding van deze verdachte. Het onderzoek gaat verder en moet uitwijzen of en op welke manier hij betrokken is bij de dood van de 37-jarige vrouw. Daartoe wordt onder meer uitgebreid gesproken met de aangehouden verdachte en zullen er verschillende zoekingen op diverse plekken zijn. De verdachte zit in beperkingen.

Ook zal het onderzoek zich verder richten op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de vrouw om het leven is gekomen. Het TGO doet er alles aan om de nabestaanden van het slachtoffer meer duidelijkheid te kunnen geven.

Onderzoek gaat door

De afgelopen dagen hebben veel mensen met ons meegedacht en informatie met ons gedeeld, onder andere over de dakkoffer. Ontzettend bedankt daarvoor, uw informatie kan van groot belang zijn. Heeft u informatie die u nog niet met ons heeft gedeeld, neem dan alstublieft contact met ons op.

Dat kan door te bellen met de Opsporingstiplijn 0800-6070. Wilt u dat liever anoniem doen? Bel dan 0800-7000.