Wethouder Bé Schollema keert niet terug in het college

PEKELA – Het bestuur van PvdA Pekela gaat in principe weer een wethouder uit de eigen afdeling leveren.

Wethouder Bé Schollema van Pekela keert daarom niet terug in het college.

Schollema werd begin 2021 door het bestuur van PvdA Pekela benaderd voor de functie van wethouder voor het resterende deel van de bestuursperiode. Dit nadat wethouder Henk Busemann in december 2020 op veel te jonge leeftijd overleed. Schollema reageerde direct positief op het verzoek, werd voorgedragen en op 3 maart 2021 geïnstalleerd als wethouder met de portefeuilles zorg, welzijn, onderwijs en sport.

Het PvdA bestuur kijkt met dankbaarheid terug op Schollema’s periode in de Pekelder politiek en de behaalde resultaten. Henk Busemann en Bé Schollema zijn prachtige voorbeelden hoe het bestuur wethouders graag zou willen zien functioneren. Benaderbaar, dichtbij maar ook sterk op de inhoud. Altijd vanuit het sociaal democratisch gedachtengoed.



Wij hopen dat het bestuur na de verkiezingen in maart 2022 weer een in te vullen vacature heeft. Wij gaan ervan uit dat we een mooi resultaat zullen behalen en mogelijk weer kunnen deelnemen aan de coalitievorming.

Het bestuur heeft de afgelopen periode in eigen gelederen gezocht naar een wethouders kandidaat voor na dit jaar van “interim bestuur”. Deze zoektocht binnen de eigen gelederen heeft geresulteerd in het gegeven dat in voorkomend geval er niet buiten de gemeentegrens hoeft te worden gezocht. Welke mogelijkheden het bestuur heeft, wil ze op verzoek van de kandidaten op dit moment nog niet kwijt.



Schollema heeft gelukkig een nieuwe uitdaging gevonden. De PvdA Pekela feliciteert hem van harte met zijn voordracht als kandidaat wethouder in het Westerkwartier voor de Pvda en Groenlinks.

Namens het bestuur

Trijnko Braker, vice voorzitter