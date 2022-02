GroenLinks Westerwolde bezoekt Wedde dat ’t lukt!

WEDDE – Afgelopen donderdag bracht GroenLinks Westerwolde een werkbezoek aan Wedde dat ’t lukt (opgericht in 2014). Ook raadsleden van andere partijen hebben al een bezoek gebracht, waardoor het bestuur zich gehoord en gekend voelt. Erkenning door het gemeentebestuur is wat zij erg missen.



Prijzenkast

Een organisatie als ‘Wedde dat ’t lukt’, met 110 dorpsconsulenten (vrijwilligers) is een enorme aanwinst in onze gemeente en het is belangrijk dat zij de aandacht krijgt die ze verdient. Die is onder andere tot uitdrukking gekomen in de vele prijzen die ‘Wedde dat ’t lukt’ van allerlei organisaties heeft gekregen. Tot volle tevredenheid van het bestuur is er goed contact met de WMO-consulent vanuit de gemeente.



Ideeën-fabriek

Je merkt aan het enthousiasme van de initiatiefnemer en voormalig huisarts Hans Berg, voorzitter Annelies Sistermans en bestuurslid Jur Kruizinga, dat Wedde dat ’t lukt nog lang niet klaar is. Er worden steeds weer nieuwe ideeën ontwikkeld. Eén van die ideeën gaat over het signaleren van armoede en eenzaamheid. Een werkgroep bezoekt, in samenspraak met de dorpsondersteuner, een groot aantal adressen om gewoon even contact te leggen met bewoners. Kijken of er iets nodig is. Zonder opdringerigheid. Soms kunnen ze praktische hulp geven, soms is luisteren alleen al voldoende. Dat is puur noaberschap. Wat een geweldige ontwikkeling in onze gemeente.

Op de foto van links naar rechts: Van GroenLinks Westerwolde: Eize Hoomoedt, lijsttrekker; Lamiek Groeneweg, 3e op de kandidatenlijst; Annelies Sistermans, voorzitter; Jur Kruizinga, bestuurslid; Hans Berg, voormalig huisarts en initiatiefnemer project.

