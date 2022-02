Kleinzoon verijdeld bankhelpdeskfraude in Nieuw-Weerdinge

NIEUW-WEERDINGE – Door een burgeraanhouding te verrichten heeft een kleinzoon een bankhelpdeskfraude verhinderd.

Bewoners uit Nieuw-Weerdinge werden eind van de dag gebeld door iemand die zich voor deed als iemand van de bank, met de mededeling dat hun passen niet goed zouden zijn en dat er in het begin van de avond een stagiaire langs zou komen om deze passen op te halen. De bewoners vonden dit een vreemd verhaal en hebben hun kleinzoon gebeld. Deze is vervolgens in de woning gaan zitten wachten tot er iemand langs zou komen.

Omstreeks 20:00 uur werd er bij de woning door een meisje van 16 jaar jong aangebeld, welke de passen wilde ophalen. Hierop heeft de kleinzoon een burgeraanhouding verricht en is 112 gebeld. De aangehouden jongedame is hierop overgenomen door agenten die ter plaatse kwamen. Zij hebben de verdachte overgebracht naar het cellencomplex aan de Balkengracht in Assen. In de omgeving is nog gezocht naar eventuele medeverdachten, maar die zijn niet meer aangetroffen.

Waar moet ik op letten?

• Uw bank zal nooit uw saldo vragen, ook niet als controlevraag.

• Uw bank zal u nooit vragen uw bankpas door te knippen om op te halen.

• Uw bank zal u nooit vragen uw geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet.

• Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is.

• Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.

Wat moet ik doen?

Hang direct op, bel zelf uw bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt.

Bron: Politie Emmen