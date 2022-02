DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Gisteren is vanaf de Großen Straße in Aschendorf een e-bike gestolen. De fiets werd door twee personen in een witte bestelbus geladen, waarna de daders er in de richting van het centrum vandoor gingen.

De schade bedraagt 1.000 euro.