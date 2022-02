Traumahelikopter uitgerukt voor steekpartij Nieuw-Weerdinge

NIEUW-WEERDINGE – Vanavond vond bij Café De Buurvrouw in Nieuw-Weerdinge een steekpartij plaats.

De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, zijn vanavond om iets na acht uur opgeroepen voor een steekpartij bij Café De Buurvrouw aan het Weerdingerkanaal Noordzijde in Nieuw-Weerdinge. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De omgeving is door de politie afgezet.

Er is één gewonde. Hij/zij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één persoon aangehouden.

Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend. De politie is druk met het onderzoek bezig.