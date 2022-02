Zondagavond Rondje Nederland bij Radio Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 12 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAG | DROOG WEEKEND

Het is een heldere en vrij zonnige zaterdag. Maar het is vanochtend wel koud met een matige zuidenwind, vanmiddag wordt het zo’n 6 graden. De zon heeft ook al wat meer kracht en dat maakt het wat warmer.

Maar het wordt opnieuw een koude avond en nacht want de temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt en het blijft waaien. Morgenoverdag staat er windkracht 4 tot 5. De bewolking neemt dan toe maar pas maandagnacht lijkt er wat regen te gaan vallen. De maximumtemperatuur is morgen ongeveer 8 graden.

Maandag wordt het zelfs 10 graden met nog enkele regenbuien, maar ’s middags ook af en toe zon. Dinsdag is vergelijkbaar en dus licht onbestendig, op langere termijn wordt het door een westelijke stroming nogal onbestendig met vaak regen en een krachtige tot harde wind. Ook later in de week wordt het ’s middags trouwens zo’n 10 graden.