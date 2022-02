DigiVitaler met de Bibliotheek

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 13 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROOG MET WAT ZON | KOMENDE WEEK ONBESTENDIG

Het is een vrij koude zondag want de hele dag is er een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Maar door die zuidenwind zal uiteindelijk nog oplopen tot ongeveer 8 graden. Er is af en toe zon met wat midden- en hoge bewolking, maar vanavond wordt het zwaarder bewolkt en in de loop van vannacht is er kans op wat regen.

Morgen is er maar weinig zon en zo af en toe valt er wat regen, de avond is overwegend droog. De wind draait bij naar het zuidwesten en het wordt vrij zacht met een maximum tot 10 graden.

Na morgen begint de dinsdag droog maar later gaat het regenen. Woensdag is daarna waarschijnlijk een natte dag met flinke perioden met regen en meer dan 10 mm neerslag. Later in de week zal het door een westelijke stroming sterk wisselend zijn met soms wat zon maar af en toe ook pittige buien en veel wind.