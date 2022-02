Kloosterwiekers vieren ook dit jaar weer carnaval met aangepast programma

TER APEL – Uiteraard laat carnavalsvereniging De Kloosterwiekers uit Ter Apel het carnaval in februari dit seizoen niet zomaar aan ons voorbij gaan. De grootse optocht en tentfeesten hebben we inmiddels verplaatst naar 2 en 3 juli. Maar wat er wel past binnen de huidige richtlijnen, zal georganiseerd worden. Zo zullen wederom alle ouderen (80+) en zieken op ’t Klooster & De Wieke bezocht worden met een fruitbakje, komen we langs bij de basisscholen, verzorgingstehuis het Kloosterheerd en de woongroepen van Humanitas, uiteraard allemaal corona-proof.



Het bezoek van ouderen en zieken zal dit jaar op donderdag 24 februari plaats vinden. Om een ieder te bezoeken vragen wij u medewerking, want wij willen natuurlijk niemand vergeten een fruitmandje of attentie te bezorgen. Als een familielid, bekende of één van uw buren langdurig ziek is, geef dan een bericht aan de Kloosterwiekers. U kunt dan aangeven waar wij deze mensen kunnen bezoeken zodat we deze personen een attentie kunnen overhandigen. Helaas is het dit jaar nog niet mogelijk om de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in de regio te bezoeken. U kunt hierover De Kloosterwiekers benaderen door contact op te nemen met; Jan Veninga (06-51598770) of per mail via info@kloosterwiekers.nl

Doe het even….! U doet er ons, maar vooral diegene die het betreft een groot plezier mee.

Maar uiteraard gaan we ook weer een geweldige online show presenteren voor alle carnavalsvierders.

Op zaterdag 26 februari vanaf 20:00 uur gaan de Kloosterwiekers op Expeditie! We gaan op Expeditie ’t Klooster & De Wieke! Een avondvullende online carnavalsshow gepresenteerd vanuit de studio door onze ceremoniemeester en Beppie van der Sluis (bekend van RTV Noord) en vanaf diverse andere locaties. Met diverse optredens van de buutreedners, dansmariekes, een spel met Prins en Vorst bij optochtdeelnemers op locatie, optredens van All-Right, DJ Kevin en DJ Hermen. En ook doet de Carnavalskraker Muziekbingo in combinatie met een carnavalswoordenbingo weer opnieuw zijn intrede. De verkoop van deze bingokaarten is inmiddels van start gegaan. Uiteraard is er weer een prachtig prijzenpakket beschikbaar.

De bingokaarten zijn verkrijgbaar bij: De leden van de Kloosterwiekers, Echte Bakker Bos Ter Apel, Jumbo Ter Apel, DA Van Der Tuuk, Het Klooster Wonen, Living & Lifestyle en op zaterdag 19 en 26 februari vanaf 10:00 uur op het Molenplein in Ter Apel bij de stand van de Kloosterwiekers.

Ingezonden

Foto’s: André Dümmer