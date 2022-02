Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 14 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE DAGEN | EIND VAN DE WEEK VEEL WIND

Tussen Engeland en Noorwegen ligt vandaag een groot lagedrukgebied en daardoor wordt het een bewolkte toestand, met vooral vanmiddag kans op regen en motregen. Vanavond komen er enkele opklaringen maar komende nacht is de kans op buien weer wat groter. De temperatuur is opvallend: die ligt de hele dag rond 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidwest: windkracht 4 tot 5.

Morgen is het meeste tijd droog met een beetje zon maar in de namiddag en morgenavond gaat het een flinke tijd regenen. Het is morgen een graad of 8 en er komt later windkracht 5 tot 6 te staan.

Ook woensdag valt er soms regen. Eerst is er minder wind, later neemt de wind weer toe naar windkracht 5 of 6. Donderdag waait het nog iets harder met kans op enkele buien en windstoten. En vrijdag is er dan kans op storm in de loop van de dag. Maar dat is nog ver weg, in ieder geval blijft het op lange termijn wisselvallig met weliswaar wat zon, maar regelmatig ook een paar buien.