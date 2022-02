NorthC Datacenters realiseert in Groningen de eerste noodstroomvoorzieningen op groene waterstof in Europa

GRONINGEN – NorthC Datacenters, het grootste regionale datacenterbedrijf van Nederland, zet een belangrijke nieuwe stap op weg naar verdere verduurzaming. Als eerste datacenter in Europa worden in de vestiging van het bedrijf in Groningen brandstofcellen op basis van groene waterstof (H 2 ) geplaatst. Daarmee kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd in de uitstoot van CO 2 . NorthC onderzoekt of deze waterstoftechnologie ook toegepast kan worden in andere datacenters van het bedrijf.

De discussie rond de duurzaamheid van datacenters is in volle gang. Er worden vraagtekens gezet bij het energieverbruik, maar tegelijkertijd neemt de vraag naar datacenterdiensten juist toe. De daarvoor benodigde groei is alleen op een duurzame wijze mogelijk wanneer wordt gekeken naar alternatieve vormen van energie. De Europese datacentersector heeft afgesproken om 2030 volledig klimaatneutraal te opereren. Waterstofcellen zijn een veelbelovende technologie om dit doel te bereiken.

Noodstroomvoorzieningen

In datacenters staan gewoonlijk meerdere diesel-noodstroomgeneratoren die bij een stroomstoring garanderen dat de digitale diensten waar onze samenleving van afhangt, beschikbaar blijven. Hoewel deze dieselgeneratoren maar zelden daadwerkelijk nodig zijn, moet regelmatig – maandelijks – worden gecontroleerd of ze goed functioneren. Daarbij wordt dieselbrandstof verbruikt en bij de grote aantallen noodstroomgeneratoren die in alle datacenters in ons land staan, is dat een aanzienlijke hoeveelheid diesel.

Met de waterstofcellenmodule van 500KW die binnenkort in het nieuwe NorthC datacenter in Groningen wordt geplaatst, wordt op jaarbasis tienduizenden liters diesel bespaard. Deze hoeveelheid diesel zou bij verbranding ruim 78.000 kilo (78 ton) CO2 opleveren. Dat is het equivalent van 24 auto’s die een jaar lang het gemiddelde aantal kilometers voor Nederlanders (32 km per dag) rijden, of 20.000 smartphones die een jaar lang iedere dag worden opgeladen. Bij verbranding van groene waterstof komt alleen water (H2O) vrij. Op basis van de behoefte kunnen extra waterstofmodules modulair worden toegevoegd.

“We hebben als datacentersector de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we zo duurzaam mogelijk opereren. Zo draaien al onze regionale datacenters volledig op groene stroom. Ook zijn we actief bezig met aanvullende duurzaamheidsinitiatieven, zoals projecten waarbij de restwarmte van onze datacenters wordt gebruikt om woningen en bedrijven in de buurt te verwarmen. Een belangrijke volgende stap is de overstap van diesel-noodstroomgeneratoren op duurzame alternatieven. Wij zijn van mening dat groene waterstof daarvoor de beste mogelijkheden biedt en zijn daarom de samenwerking aangegaan met Nedstack, dat een van de koplopers is op het gebied van grote waterstofcellen”, zegt Jarno Bloem, COO bij NorthC Datacenters.

Levensduur: 20 jaar of meer

De waterstofcellen die in het datacenter in Groningen worden geïnstalleerd, zijn duurder dan traditionele dieselgeneratoren. Maar met de snel oplopende brandstofprijzen en de verdere ontwikkeling en groei van de waterstofsector – met name in de regio Groningen – is de verwachting dat de kosten snel zullen dalen. Daarnaast hebben de waterstofcellen een zeer lange levensduur van 20 jaar of meer. Voor bestaande dieselgeneratoren onderzoekt NorthC of het mogelijk en rendabel is om deze geschikt te maken voor waterstof. Dat is weliswaar minder efficiënt dan waterstofcellen die H 2 rechtstreeks omzetten in elektrische energie, maar levert wel een significante reductie van meer dan 80% van de uitstoot op en draagt daarmee verder bij aan de duurzaamheid.

“Met deze waterstofcellen heeft ons datacenter in Groningen de Europese primeur op het gebied van noodstroomvoorzieningen. We gaan nu kijken of we deze technologie ook in onze andere datacenters kunnen toepassen, in eerste instantie vooral nieuwe bij vestigingen of uitbreidingen van bestaande vestigingen. Het ultieme doel is natuurlijk om groene waterstof ook als primaire stroomvoorziening in te zetten, maar dat ligt nog in de toekomst. Een belangrijke voorwaarde is dat de kosten voor waterstof gaan dalen. Daarvoor zijn subsidies en schaalvergroting nodig. Maar gezien de enorme voordelen die deze vorm van energie biedt, ben ik ervan overtuigd dat dit een kwestie van tijd is”, besluit Bloem.

De waterstofcellen in NorthC datacenter in Groningen zullen naar verwachting medio juni operationeel worden.

Over NorthC

NorthC is met tien onderling verbonden datacenters het grootste regionale datacenterbedrijf van Nederland. Daarnaast heeft NorthC twee datacenters in Duitsland. Tot de klanten van NorthC behoren zowel grote organisaties en overheidsinstellingen als cloud- en IT-dienstverleners en kleinere ondernemingen. NorthC onderscheidt zich onder andere door een sterke aanwezigheid in de verschillende regio’s, kwalitatief hoogwaardige diensten en maatwerk op het gebied van connectiviteit en hybride cloudoplossingen. Gezamenlijk hebben de tien vestigingen een totaaloppervlakte van bijna 60.000 m2 en een elektrisch vermogen van 44 megawatt. NorthC wil in 2030 volledig CO2-neutraal opereren, aan de hand van vier duurzaamheidspijlers: 100% groene energie, modulair bouwen, groene waterstof en optimaal gebruikmaken van restwarmte van de datacenters.

