Pilot Volwassenenfonds Sport & Cultuur van start

VEENDAM – Veendam Beweegt start vanuit het Lokaal Sportakkoord een pilot Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Inwoners uit de gemeente Veendam die onvoldoende financiële middelen hebben om de contributie voor een sport- of cultuuractiviteit te betalen kunnen een aanvraag indienen bij het fonds.

Lokaal Sportakkoord Veendam

In het voorjaar van 2020 is samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners het Lokaal Sportakkoord Veendam opgesteld. Dit akkoord bestaat uit een aantal afspraken over sport en bewegen in de nabije toekomst. In overleg met verschillende partners is ervoor gekozen om in te zetten op drie ambities: Inclusief sporten & bewegen, Jeugd vaardig in beweging en Vitale sportaanbieders. De pilot Volwassenenfonds Sport & Cultuur draagt bij aan de eerste ambitie; door de financiële drempel weg te nemen wordt sport en bewegen in de gemeente toegankelijk voor iedereen. De pilot heeft een looptijd van twee jaar. Daarna wordt bekeken of het Volwassenenfonds Sport & Cultuur een structurele invulling kan krijgen.

Voor wie is het fonds?

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is voor inwoners van 18 jaar of ouder met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld iemand die rond moet komen van een uitkering of te maken heeft met schulden. Vragen over de bijdrage uit het fonds? Neem contact op met Veendam Beweegt: veendambeweegt@veendam.nl of kijk voor meer informatie op: www.veendambeweegt.nl

Aanvraag indienen

Het indienen van een aanvraag kan digitaal op: www.veendambeweegt.nl. Onder het kopje “Informatie – Voor inwoners” staat het aanmeldformulier. De aanvraag wordt in behandeling genomen en de deelnemer ontvangt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Wanneer de aanvraag tot een daadwerkelijke bijdrage uit het fonds komt, worden de lidmaatschapskosten met een maximum van € 250,- rechtstreeks overgemaakt aan de sport- of cultuuraanbieder. De toekenning van de bijdrage uit het fonds is voor één jaar. Het is voorwaarde dat deelnemers de intentie hebben om het hele jaar deel te nemen aan sport- of cultuuractiviteiten. Team sport van de gemeente Veendam volgt dit proces.

Ingezonden