Whiskeyproevers te gast bij Siep & Co

OUDE PEKELA – Whiskyclub Cairdeas (vriendschap) uit de gemeente Westerwolde is afgelopen zondagmiddag te gast geweest bij de stichting Siep & Co te Oude Pekela.

In een zeer gezellige ambiance in de kantine van de stichting beoordeelden ruim veertig leden een negental voor hen nieuwe whisky’s. De leden wisten van te voren niet welke soorten werden opgediend. Elk lid kreeg bij aanvang van de proeverij negen kleine glaasjes met negen verschillende whisky’s voorgezet. In elk glaasje een bodempje van het zo geambieerde goudgele vocht dat was gedestilleerd in Ierland of Schotland.

Ronde na ronde werd besproken of de nieuwe soort smaakte, of ie op hout of bijvoorbeeld turf was gestookt, of het om een single malt ging of om een blended, of de literprijs in orde was en meer van dat soort zaken. Na elke ronde – de geproefde whisky werd niet uitgespuugd zoals bij wijnproeverijen – moesten de deelnemers verplicht een slokje water worden nemen. Dit om de smaak te neutraliseren voor een volgende toer.

Tussendoor besprak de voorzitter van Cairdeas steeds de bijzonderheden en kwaliteiten van de soort die zojuist aan een oordeel was onderworpen. Halverwege het evenement vroegen enkele proevers of de kachel in de kantine wat zachter kon en of de voorzitter wat luider wilde spreken omdat het stemvolume van diverse leden hoorbaar was toegenomen. Een ander, zichtbaar fenomeen waren de blosjes op meerdere wangen die twee uurtjes eerder nog niet aanwezig waren.

Bij Cairdeas is het de gewoonte dat na proeverijen, die zo’n vier keer per jaar worden georganiseerd, de deelnemers niet zelfstandig naar huis rijden. Genoemde vriendenclub reist geregeld naar Ierland of Schotland waar whiskydestilleerderijen worden bekeken.

Ingezonden door Tammo Tillema