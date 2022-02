Treant zet unieke laser in voor prostaatbehandelingen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 15 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE DAGEN | EIND VAN DE WEEK VEEL WIND

We gaan vanaf vanmiddag aan een wisselvallige fase beginnen en later in de week is er ook kans op een flinke storm. Maar vanochtend is het eerst nog redelijk weer met af en toe zon, een matige zuidwestenwind en ongeveer 5 graden. Maar vanmiddag raakt het snel bewolkt en in de namiddag en vanavond volgen er flinke perioden met regen. De maximumtemperatuur is zo’n 8 graden en er komt windkracht 4 tot 5 te staan.

Vannacht is het meestens droog maar morgenochtend is het weer regenachtig, waarbij de temperatuur stijgt tot rond 10 graden. Morgenmiddag en morgenavond valt er soms wat lichte regen en soms breekt de zon door. De wind trekt dan aan tot windkracht 7, en ’s avonds is er al kans op zware windstoten.

Maar donderdag en vrijdag is het guur met donderdagochtend regen en zware windstoten. Later op de dag wordt het minder guur en vrijdag begint ook nog relatief rustig, het gevaar zit ‘em voorlopig in de middag en de vrijdagavond. Dan is er kans op windkracht 8 of 9 en aan zee op windkracht 10. Dat is nog ver weg, wij maken dan ook kans op windstoten tot rond de 100 km/uur. Temperatuur daarbij rond 9 en de wind waait dan uit het westen tot zuidwesten.