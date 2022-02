Deze molens doen mee aan de pelmaand in de provincie Groningen

GRONINGEN – In het kader van het 50 jarig jubileum van het Gilde van vrijwillige Molenaars zal er in de gehele provincie in de maand maart aandacht worden gegeven aan het ouderwetse pelproces in windmolens.

Pellen is het verwijderen van de schil van de gerstkorrel, waarna er gort overblijft. Gort was tot de komst van rijst en pasta’s een hoofdbestanddeel van de dagelijkse voeding van grote bevolkingsgroepen. Meer dan de helft van de Nederlandse pelmolens staan nog in Groningen.

Er is een film in de maak over het gehele proces van gerstverbouw tot de maaltijd op je bord. Een klein receptenboekje met gortrecepten wordt gedrukt en het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan de burgemeester van gemeente Het Hogeland op 1 maart in restaurant de Molenaar te Onderdendam.

In maart zal op een groot deel van de Groningen windmolens de gelegenheid zijn deze film te zien. Ook een verhelderende animatie zal te zien zijn. Diverse molenaars zullen ook gortproducten laten proeven en waar mogelijk zal de pelinrichting te zien zijn.

Deze molens in de provincie Groningen doen aan de pelmaand mee. Op de meeste deelnemende molens zal een film vertoond worden over de weg van gerst tot gort op je bord, en mogelijk zal U een gortproduct kunnen proeven. Windmolens die niet in dit overzicht staan kunnen toch aandacht geven aan het pellen van gerst tot gort.