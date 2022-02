Groot aantal reisadviezen krijgt andere kleur

De coronasituatie in een land is niet langer doorslaggevend voor de kleur van het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegen weer mee. Dat maakt reizen naar landen buiten Europa op korte termijn weer mogelijk. De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt vanaf 25 februari.

‘We koppelen de kleur in het reisadvies grotendeels los van de coronasituatie in een land. Op die manier wordt de wereld een stuk minder oranje en zijn reizen naar meer bestemmingen mogelijk,’ zegt directeur Dirk Jan Nieuwenhuis van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uitzondering zijn landen waar een nieuwe, zorgwekkende virusvariant opduikt. In dat geval krijgt een land nog steeds automatisch kleurcode oranje: alleen strikt noodzakelijke reizen. Reizigers moeten bij terugkeer uit zo’n land weer in quarantaine.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken past de reisadviezen vanaf 16 februari stapsgewijs aan. Dit gebeurt onder meer op basis van advies door Nederlandse ambassades en consulaten wereldwijd. Daarbij worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s meegewogen, inclusief corona.

Reizen binnen en buiten Europa

Landen buiten de Europese Unie/Schengenzone die vóór de coronapandemie de kleurcodes groen of geel hadden, krijgen deze weer terug – als de veiligheidssituatie dit toelaat. De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt per 25 februari. Wel moeten reizigers verplicht een negatief testbewijs bij zich hebben.



De Europese landen hebben op dit moment een geel reisadvies (reizen is mogelijk, maar er zijn risico’s). Reizigers binnen de EU hebben een digitaal coronabewijs nodig: een vaccinatiebewijs, een bewijs dat u bent hersteld van corona, of een negatieve testuitslag (testbewijs). Dit blijft zo, ook als landen in de EU een groen reisadvies krijgen. Dit is op Europees niveau afgesproken. Check hier de regels voor als u Nederland inreist

Corona niet weg

Het advies aan reizigers is en blijft: ga goed voorbereid op reis. Corona is niet weg. Er gelden nog altijd maatregelen in het buitenland. Denk aan testverplichtingen, QR-codes en mondkapjes. Ook zijn er landen die nog geen (toeristische) reizigers toelaten. Mochten reizigers in het buitenland onverhoopt corona oplopen, dan gelden de coronaregels in het land van bestemming.

Lees dus het hele reisadvies voor het land van bestemming op NederlandWereldwijd.nl of in de Reisapp.

‘De reisadviezen gaan grotendeels terug naar de situatie van vóór de pandemie’, zegt Nieuwenhuis. ‘We maken landen en gebieden rood en oranje vanwege veiligheidsrisico’s zoals oorlog, terreurdreiging en natuurgeweld. En we letten op de gezondheidsrisico’s. Dus lees nog steeds het hele reisadvies: voordat je boekt, vlak voor vertrek en tijdens je reis.’

Bron: Rijksoverheid